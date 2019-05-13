Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.05.2019,  
10:38
Текст:  Светлана Цыганкова

Последний танк Т-34-76 производства СТЗ выставили в парке "Патриот"

Фото: Пресс-служба парка "Патриот" Фото: Пресс-служба парка "Патриот"
Фото: Пресс-служба парка "Патриот"

В парке "Патриот" представили единственный сохранившийся танк Т-34-76 производства Сталинградского тракторного завода. Его отреставрировали и он находится в "боевом" состоянии.

Фото: FORTEPAN / Nagy Gyula / wikimedia.org
Одиссея "Зверобоя": где воевали ИСУ-152 после Великой Отечественной

По информации департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, этот танк обнаружили во время поисковых операций в Воронежской области, в районе урочища Украинская Буйловка. Танк затонул в реке Дон и находился на глубине семи метров с лета 1942 года. Как рассказал сотрудник парка "Патриот" Роман Алымов, Т-34-76 сохранился в идеальном состоянии. Он затонул со включенной первой передачей и на максимальном газу, на педали газа лежал снаряд и цинк с патронами. Его затопили после того, как переправы через Дон уничтожила вражеская авиация.

Теперь посетители парка смогут не только увидеть танк, но и заглянуть в боевое отделение.

Т-34 считается одним из лучших танков времен Великой Отечественной войны. Его выпускали на Сталинградском тракторном заводе. Боевая масса машины - больше тридцати тонн. Мощность - 500 лошадиных сил, скорость - 55 километров в час. Экипаж - четыре человека. Всего было выпущено около 20 тысяч танков. Обнаруженный Т-34-76 был произведен в 1942 году.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Беларусь получила новый вид оружия 11:00
"Родственник" знаменитого советского "поплавка" замечен в Ливии 08.05.2019
Силы Хафтара сбили Mirage F.1 и захватили его пилота-наемника в Ливии 08.05.2019
танки
Фото: oshkoshdefense/wikipedia.org
Новейшие броневики Oshkosh оказались непригодны для армии США 12.05.2019
На параде Победы в Волгограде впервые показали плавающий танк Т-38 09.05.2019
Модернизированные Т-64 заметили на "Танковом биатлоне" в Узбекистане 08.05.2019
Великая Отечественная война
Фото: Виталий Невар/ТАСС
Десантный корабль "Петр Моргунов" в мае выйдет на швартовые испытания 12.05.2019
"Родина" навестила в Славянске фронтовика, оставившего автограф на рейхстаге 09.05.2019
Минобороны опубликовало уникальные фото разрушенного Севастополя 07.05.2019