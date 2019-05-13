Садовое кольцо перекроют на время велопарада

Центр Москвы 19 мая будет перекрыт на время велофестиваля.

Как сообщает информационный центр "Московский транспорт", автомобильное движение ограничат на нескольких участках. На проспекте Академика Сахарова частично закроют сегменты между Садовым и Бульварным кольцами и между Садовым и Каланчевской улицей. По крайним правым полосам нельзя будет ехать 18 мая с 12:00 до 23:59, а 19 мая с 16:30 до 20:00 и с 18:00 до 20:00 соответственно.

А в день велопарада 19 мая с 6:00 полностью перекроют Садовое кольцо, а на Каланчевской от Садового до улицы Маши Порываевой нельзя будет проехать с 13:00. Движение начнут открывать по мере прохождения велоколонны.