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13.05.2019 19:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве 17 мая пройдет акция "На работу на велосипеде"

Текст: Ирина Огилько

В ближайшую пятницу, 17 мая, в столице пройдет акция "На работу на велосипеде". Об этом рассказал "РГ" один из организаторов акции Владимир Кумов.

По традиции в третью пятницу мая всем жителям столицы предлагают пересесть на двухколесный транспорт и добраться на нем до своей работы. Причем в утренние часы впервые решено открыть "энергетические точки", где c 8.00 до 11.00 любой участник акции сможет получить угощение и сувениры. Среди угощений: кофе, варенье, пирожные и прочее. Таких точек будет шесть: около входа в ТАСС, в саду имени Баумана, у музея "Москва-Сити", на "Хлебозаводе" и на территории Центра дизайна ARTPLAY.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Это не велопарад, где все движутся по определенному маршруту, для этого не требуется специальная одежда, - рассказывает Кумов. - Основная цель акции привлечь людей к велосипеду как к виду транспорта, привлечь новичков. И у нас это получается. Если в первой акции, которая прошла в мае 2014 года, в ней приняли участие 11 компаний и несколько сотен человек в Москве. То в этом году участвует 33 региона, а поддерживают акцию порядка 400 компаний, принимают участие более миллиона человек.

К слову, например, среди поддерживающих акцию в этом году стал и театр "Современник", который дарит 15-процентную скидку на майские и июньские спектакли Другой сцены. Для того, чтобы получить скидку, нужно сказать кодовую фразу: "В театр на велосипеде" с 13 по 26 мая в кассе театра по адресу Чистопрудный бульвар, 19.

Общество Ежедневник Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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