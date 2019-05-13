В Москве пройдут бесплатные занятия по борьбе с паническими атаками

Столичные психиатры помогут москвичам разобраться с панической атакой, бессонницей, внезапной тревожностью на бесплатных лекциях. Первая такая лекция пройдет завтра, об этом сообщает департамент здравоохранения столицы.

По данным департамента, новый социально-ориентированный проект "Только без паники!" будет включать цикл интерактивных лекций, посвященных профилактике тревожных расстройств. Вести их будут ведущие специалисты Психиатрической клинической больницы №4 им. П.Ганнушкина, а проводиться встречи будут ежемесячно.

Как пояснила главный врач психиатрической клинической больница №4 им. П.Ганнушкина Лариса Бурыгина, быстрый темп жизни, постоянные стрессы и сдерживание эмоций могут спровоцировать такие состояния, как тревога и паническая атака. Во время лекций, слушатели смогут узнать, как избежать недуга, что делать, если начался приступ, как сократить число повторений.

Панические атаки - это острый приступ тревоги, сопровождающийся неконтролируемым страхом, тошнотой, нехваткой воздуха, учащением сердцебиения, ощущением холодного пота и дрожи в ногах. Возникнуть он может в ночные часы во время сна, в многолюдных местах и в замкнутом пространстве.

Первая лекция с врачами пройдет завтра, 14 мая, в 16.00 в Российской государственной библиотеке молодежи в зале визуальных искусств. Адрес: Большая Черкизовская, 4.