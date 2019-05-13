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13.05.2019 12:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В районе Павелецкого вокзала перекроют движение транспорта

Текст: Ирина Огилько

В Москве в ближайшую субботу, 18 мая, перекроют движение транспорта в районе станций метро "Павелецкая" и "Серпуховская". Здесь пройдет традиционный "Плехановский кросс". Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Фото: iStock
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Так, по данным организатора забега Спортклуба РЭУ им. Г. Плеханова, основные мероприятия пройдут на территории самого университета перед зданием третьего корпуса. Однако часть их них состоится за пределами вуза.

Поэтому в 18 мая с 10.00 до 15.00 ограничения в движении транспорта будут введены на улице Зацепа от дома 19 до дома 35 и по Зацепскому тупику от д. 4 до д. 13, стр. 1. Планируют перекрыть Стремянный пер. от д. 35 до д. 23/19, ул. Щипок от д. 2 до д. 8, стр. 14 и Большой Строченовский пер. от д. 5 до д. 23В.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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