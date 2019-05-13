В районе Павелецкого вокзала перекроют движение транспорта

В Москве в ближайшую субботу, 18 мая, перекроют движение транспорта в районе станций метро "Павелецкая" и "Серпуховская". Здесь пройдет традиционный "Плехановский кросс". Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Так, по данным организатора забега Спортклуба РЭУ им. Г. Плеханова, основные мероприятия пройдут на территории самого университета перед зданием третьего корпуса. Однако часть их них состоится за пределами вуза.

Поэтому в 18 мая с 10.00 до 15.00 ограничения в движении транспорта будут введены на улице Зацепа от дома 19 до дома 35 и по Зацепскому тупику от д. 4 до д. 13, стр. 1. Планируют перекрыть Стремянный пер. от д. 35 до д. 23/19, ул. Щипок от д. 2 до д. 8, стр. 14 и Большой Строченовский пер. от д. 5 до д. 23В.