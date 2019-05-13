Новости

В суд Самары поступили дела двух новых подозреваемых в хищении нефти 14:08
В Татарстане возбуждено дело о незаконном лишении школьников свободы 14:07
Mazda станет головной болью для Audi, BMW и Mercedes 14:07
Эмилия Кларк сыграет викторианскую поэтессу-наркоманку 14:05
Из Сочи в Крым отправился первый в этом сезоне круиз 14:03
В Саратовской области маршрутка протаранила электроподстанцию 13:53
В Петербурге завершился отопительный сезон 13:49
В Мордовии нашли тело утонувшего четырехлетнего мальчика 13:40
В НАО из-за паводка разберут мост 13:39
В Севастополе назначена новая вице-губернатор по экономике 13:39
В Петербурге жившую среди крыс девочку заселили в социальную гостиницу 13:35
Международная конференция DeSE 2019 впервые пройдет в России 13:25
Макей объяснил отсутствие Лукашенко на саммите "Восточного партнерства" 13:25
Пассажиропоток между Крымом и Украиной в праздники вырос на 20 процентов 13:15
В Кузбассе отца двоих детей будут судить за их гибель при пожаре 13:11
В Петербурге пройдет концерт к юбилею Римского-Корсакова 13:08
В Казани госпитализирована педагог, чей ученик взял в заложники класс 13:06
В Балашихе задержали уроженца Приморского края с 3 кг наркотиков 13:04
Прохладная погода в Греции отложила открытие купального сезона 13:01
В Оренбуржье двух женщин осудили за покупку средства для снижения веса 13:00
Skoda привезла в Россию Octavia с особым пакетом опций 13:00
Количество жертв циклона "Фани" возросло до 64 человек 12:57
В Туле стая собак напала на дошкольницу 12:51
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники 12:47
Новосибирские студенты создали дешевую систему распознавания лиц 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 12:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туле стая собак напала на дошкольницу

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области органы СК России начали проверку сообщений о нападении собак на шестилетнюю девочку. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.

В Свердловской области сторожевая собака загрызла мужчину

ЧП произошло 11 мая в городе Донской на улице Кирова. О случившемся в соцсети написала мама девочки. По ее словам, бродячие собаки напали на ребенка на детской площадке, их отогнали двое проходивших мимо мужчин. Женщина уверяет, что собак никто не провоцировал. Девочку доставили в местную больницу, где ей промыли раны и отправили в областной центр, поскольку не оказалось нужной вакцины.

В ходе доследственной проверки следователи проводят опросы матери и ребенка, сотрудников городской администрации. Девочке назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести полученных травм. Кроме того, изымается вся необходимая документация, связанная с организацией и обеспечением отлова безнадзорных животных.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко
Помпео прибудет в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая
Во Франции призвали прекратить "антироссийскую истерию"
Две трети жителей России готовы работать без нужды в заработке
Второй тур выборов президента состоится в Литве