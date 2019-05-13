В Туле стая собак напала на дошкольницу

В Тульской области органы СК России начали проверку сообщений о нападении собак на шестилетнюю девочку. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло 11 мая в городе Донской на улице Кирова. О случившемся в соцсети написала мама девочки. По ее словам, бродячие собаки напали на ребенка на детской площадке, их отогнали двое проходивших мимо мужчин. Женщина уверяет, что собак никто не провоцировал. Девочку доставили в местную больницу, где ей промыли раны и отправили в областной центр, поскольку не оказалось нужной вакцины.

В ходе доследственной проверки следователи проводят опросы матери и ребенка, сотрудников городской администрации. Девочке назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести полученных травм. Кроме того, изымается вся необходимая документация, связанная с организацией и обеспечением отлова безнадзорных животных.