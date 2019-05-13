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13.05.2019 10:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Приамурье

Текст: Ольга Журман

В ночь на 13 мая в селе Тыгда Магдагачинского района Амурской области загорелся двухэтажный 16-квартирный жилой дом. Об этом сообщается на сайте областного ГУ МЧС.

В Сочи эвакуировали жильцов горящего дома

Пожарные прибыли к месту ЧП через семь минут. С огнем боролись несколько часов, ликвидировать открытое горение удалось только к утру.

После пожара обнаружены тела двух погибших, мужчины и женщины. "Огнем уничтожены восемь квартир", - говорится в сообщении. В сгоревших квартирах жили 11 человек.

Сейчас по факту пожара проводится разбирательство. Работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, следственно-оперативная группа.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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