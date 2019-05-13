Обрушившийся под жительницей Приамурья балкон был аварийным

После обрушения в поселке Прогресс Амурской области балкона многоквартирного дома, на котором находилась 46-летняя женщина, прокуратура города Райчихинска провела проверку и обнаружила нарушения, допущенные управляющей компанией.

"В нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, при наличии явных признаков аварийного состояния балконных конструкций, обследование несущих конструкций жилого дома не проводилось, меры по ограждению опасных участков на дворовой территории не принимались, маяки в местах прогиба и трещин плит балконных конструкций установлены не были", - сообщается на сайте прокуратуры Приамурья.

По этим фактам в отношении директора управляющей организации возбудили уголовное дело о нарушении правил содержания и ремонта жилого дома (статья 7.22 КоАП РФ). Также ему было внесено представление.

Кроме того, проверяющие выяснили, что собственником части квартир являлась администрация поселка. Зная о состоянии помещения, она, вопреки требованиям Жилищного кодекса РФ, не просила обследовать дом на предмет аварийности и допустимости его дальнейшей эксплуатации. Поэтому прокурор внес представление также главе администрации.

Еще одно представление получил начальник Госжилинспекции Амурской области. Как выяснилось, инспекция дважды выдавала управляющей организации предписания по фактам нарушений содержания жилого дома и балконных конструкций, но их исполнение не проверяла.

Напомним, балкон многоэтажки обрушился 15 апреля. Находившаяся на нем в этот момент женщина получила травмы и была доставлена в травматологическое отделение больницы поселка Новобурейский.

СУ СК Приамурья проводит проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью женщины. Ситуацию контролирует прокуратура Райчихинска.