В Магадане четырехлетняя девочка пропала во время прогулки

Без вести пропавшего ребенка разыскивают оперативники уголовного розыска ОМВД России по городу Магадану. К поискам подключились спасатели и волонтеры.

Четырехлетняя девочка 12 мая играла на детской площадке рядом с домом на улице Майской, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Магаданской области. Около 12:00 малышка ушла с площадки и больше ее никто не видел.

Следственное управление СКР по Магаданской области возбудило уголовное дело (ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство). Проверяются другие версии произошедшего.