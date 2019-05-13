В Забайкалье пациентка скорой помощи погибла в ДТП

Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в селе Улеты Забайкальского края.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление УМВД, машина врачей столкнулась с внедорожником, в результате чего погибла пациентка и получили травмы два медработника.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ДПС.

Справка "РГ"



Улеты - административный центр Улетовского района Забайкальского края. Село расположено в 123 километрах от Читы. Согласно последней переписи населения, в селе живут примерно шесть тысяч человек.