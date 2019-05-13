В Оренбуржье двух женщин осудили за покупку средства для снижения веса

Две жительницы Оренбургской области, заказавшие в Сети интернет из Казахстана запрещенный в РФ препарат для снижения веса, осуждены за контрабанду сильнодействующих веществ.

Об этом сообщила в понедельник Уральская транспортная прокуратура.

Уголовное дело, возбужденное в отношении двух фигуранток по части 1 статьи 226.1 УК РФ, рассматривалось в городском суде Новотроицка.

Как установил суд, в декабре 2018 года обвиняемые заказали и оплатили доставку из Казахстана препарата для снижения веса. Средство содержало в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин, общей массой не менее 33,840 грамма. При этом женщины заведомо знали, что в Российской Федерации оборот таких веществ ограничен.

- При получении посылки с указанными препаратами в отделении службы доставки грузов города Орска одна из соучастниц была задержана сотрудниками таможни, а сильнодействующее вещество изъято из незаконного оборота, - уточнили в ведомстве.

По приговору суда одна из фигуранток получила полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Второй назначено полтора года колонии общего режима с последующим ограничением свободы на шесть месяцев.