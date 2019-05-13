Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста

К 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима приговорил Нижегородский районный суд Дмитрия Панкратова, убийцу тележурналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова.

Как сообщает РИА Новости, суд, рассмотрев уголовное дело, установил, что Панкратов на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений поднял камень и нанес им три удара в область головы Суворову.

"Смерть Суворова наступила от открытой черепно-мозговой и черепно-лицевой травм", - заявила судья Ольга Коловерова.

По ее словам, в ходе следствия Панкратов заявил, что убил Суворова, опасаясь преследования со стороны ФСБ за высказанные им антиправительственные взгляды.

"Панкратов показал, что Суворов рассказал ему о прохождении армейской службы в части, связанной с ФСБ. Панкратов начал критиковать существующую власть, на что Суворов посоветовал не делать этого при нем... Панкратов, боясь, что Суворов расскажет о нем сотрудникам ФСБ и его посадят, поднял камень и ударил его по голове", - сообщила судья.

Она отметила, что после убийства Панкратов пошел в психбольницу, куда его госпитализировали с параноидальным синдромом. Сам Панкратов заявил, что совершил преступление на фоне обострения психического заболевания.

Тем не менее, по результатам психолого-психиатрической экспертизы подозреваемый признан вменяемым. Суд постановил признать Панкратова виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Напомним, что следователи СУ СК России по Нижегородской области задержали Панкратова, подозревавшегося в убийстве телеведущего и редактора сайта ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова, 9 августа прошлого года. Как сообщила пресс-служба ведомства, Панкратов был знаком с погибшим и утром 22 июня "беспричинно нанес ему удар кирпичом по голове", когда они находились в районе Казанской набережной, после чего скрылся. Тело 27-летнего Дениса Суворова обнаружили спустя сутки.

Следователи полагают, что смерть журналиста не связана с его профессиональной деятельностью.

Денис Суворов вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", а также программу "10 минут с Политехом".