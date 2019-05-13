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13.05.2019 15:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)

К 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима приговорил Нижегородский районный суд Дмитрия Панкратова, убийцу тележурналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова.

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Как сообщает РИА Новости, суд, рассмотрев уголовное дело, установил, что Панкратов на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений поднял камень и нанес им три удара в область головы Суворову.

"Смерть Суворова наступила от открытой черепно-мозговой и черепно-лицевой травм", - заявила судья Ольга Коловерова.

По ее словам, в ходе следствия Панкратов заявил, что убил Суворова, опасаясь преследования со стороны ФСБ за высказанные им антиправительственные взгляды.

"Панкратов показал, что Суворов рассказал ему о прохождении армейской службы в части, связанной с ФСБ. Панкратов начал критиковать существующую власть, на что Суворов посоветовал не делать этого при нем... Панкратов, боясь, что Суворов расскажет о нем сотрудникам ФСБ и его посадят, поднял камень и ударил его по голове", - сообщила судья.

Она отметила, что после убийства Панкратов пошел в психбольницу, куда его госпитализировали с параноидальным синдромом. Сам Панкратов заявил, что совершил преступление на фоне обострения психического заболевания.

Тем не менее, по результатам психолого-психиатрической экспертизы подозреваемый признан вменяемым. Суд постановил признать Панкратова виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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Напомним, что следователи СУ СК России по Нижегородской области задержали Панкратова, подозревавшегося в убийстве телеведущего и редактора сайта ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова, 9 августа прошлого года. Как сообщила пресс-служба ведомства, Панкратов был знаком с погибшим и утром 22 июня "беспричинно нанес ему удар кирпичом по голове", когда они находились в районе Казанской набережной, после чего скрылся. Тело 27-летнего Дениса Суворова обнаружили спустя сутки.

Следователи полагают, что смерть журналиста не связана с его профессиональной деятельностью.

Денис Суворов вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", а также программу "10 минут с Политехом".

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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