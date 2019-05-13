Транснефть - Западная Сибирь завершила диагностику магистральных нефтепроводов

Акционерное общество "Транснефть - Западная Сибирь" подвело промежуточные итоги выполнения внутритрубной диагностики магистральных нефтепроводов (МН) за первый квартал 2019 года. За этот период в зоне ответственности предприятия было обследовано более 636 км МН.

Специалисты провели внутритрубную диагностику магистральных нефтепроводов на пяти участках МН Омск - Иркутск и одном участке МН Анжеро- Судженск - Красноярск. Было выполнено внутритрубное обследование с использованием таких инспекционных диагностических приборов производства АО "Транснефть - Диаскан" (ДМК, ДКУ-1, ДКУ-1S). Данные дефектоскопы используют разные методы выявления особенностей внутренней поверхности трубопровода - магнитный и ультразвуковой. Также на участке Омск - Татарка МН Омск - Иркутск для диагностики был применен дефектоскоп нового поколения, способный выполнять многоракурсное обследование с использованием ультразвукового метода.

Пропуск внутритрубных инспекционных приборов позволяет получить наиболее точные результаты технического состояния линейной части МН, выявить различные типы дефектов трубопровода - риски, потери металла, продольные и поперечные трещины, дефекты сварных швов.

По результатам проведенного внутритрубного обследования получены отчеты состояния линейной части МН, данные которых используются при формировании планов по ремонту магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Цель проведения внутритрубной диагностики - мониторинг состояния МН для обеспечения безаварийной работы производственных объектов акционерного общества, а также соблюдения высокого уровня промышленной безопасности и строгих требований природоохранного законодательства.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"