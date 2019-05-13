В Абакане возобновили отопительный сезон из-за неожиданных холодов

Мэрия Абакана приняла решение возобновить в городе отопительный сезон с сегодняшнего дня. В республику вернулись холода: температура по ночам стала падать ниже нуля.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в связи с этим горожане стали жаловаться на некомфортные условия жизни. "Отопительный период возобновляется для потребителей, тепловая энергия для нужд отопления помещений которых подается во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения", - заявили в мэрии.

Как долго продлится внеплановый отопительный сезон, пока не известно.