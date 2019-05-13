В Кузбассе отца двоих детей будут судить за их гибель при пожаре

Житель Куйбышевского района города Новокузнецка пойдет под суд за гибель своих сыновей на пожаре.

По версии следствия, 11 февраля текущего года 37-летний отец пятерых несовершеннолетних детей растопил в собственном двухэтажном доме печь. Ею семья пользовалась в морозы, несмотря на наличие отопительного котла. Когда все легли спать, хозяин дома не убедился, что топливо в печи полностью прогорело, и закрыл заслонку поддувала.

Ночью взрослые проснулись от того, что вся комната была заполнена дымом, а в кухне уже полыхал огонь. Родители вынесли из горящего дома троих детей, а еще двоих сыновей спасти не успели. Соседи вызвали пожарных и скорую помощь. Когда спасатели ликвидировали возгорание, в комнате на втором этаже они обнаружили тела мальчиков шести и десяти лет.

- Расследование показало, что несколько лет назад глава семьи своими силами ремонтировал трубу печного отопления, а после должным образом не следил за ее состоянием, - рассказала официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - В результате мужчина вовремя не обнаружил прогар, образовавшийся в трубе. А как показала пожарно-техническая экспертиза, пожар начался именно из-за этого: искры, вылетавшие через прогар, попали на потолочную конструкцию.

Мужчина, полностью признавший вину, сотрудничал со следствием. Уголовное дело, возбужденное по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.