Новости

В суд Самары поступили дела двух новых подозреваемых в хищении нефти 14:08
В Татарстане возбуждено дело о незаконном лишении школьников свободы 14:07
Mazda станет головной болью для Audi, BMW и Mercedes 14:07
Эмилия Кларк сыграет викторианскую поэтессу-наркоманку 14:05
Из Сочи в Крым отправился первый в этом сезоне круиз 14:03
В Саратовской области маршрутка протаранила электроподстанцию 13:53
В Петербурге завершился отопительный сезон 13:49
В Мордовии нашли тело утонувшего четырехлетнего мальчика 13:40
В НАО из-за паводка разберут мост 13:39
В Севастополе назначена новая вице-губернатор по экономике 13:39
В Петербурге жившую среди крыс девочку заселили в социальную гостиницу 13:35
Международная конференция DeSE 2019 впервые пройдет в России 13:25
Макей объяснил отсутствие Лукашенко на саммите "Восточного партнерства" 13:25
Пассажиропоток между Крымом и Украиной в праздники вырос на 20 процентов 13:15
В Кузбассе отца двоих детей будут судить за их гибель при пожаре 13:11
В Петербурге пройдет концерт к юбилею Римского-Корсакова 13:08
В Казани госпитализирована педагог, чей ученик взял в заложники класс 13:06
В Балашихе задержали уроженца Приморского края с 3 кг наркотиков 13:04
Прохладная погода в Греции отложила открытие купального сезона 13:01
В Оренбуржье двух женщин осудили за покупку средства для снижения веса 13:00
Skoda привезла в Россию Octavia с особым пакетом опций 13:00
Количество жертв циклона "Фани" возросло до 64 человек 12:57
В Туле стая собак напала на дошкольницу 12:51
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники 12:47
Новосибирские студенты создали дешевую систему распознавания лиц 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 13:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе отца двоих детей будут судить за их гибель при пожаре

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Житель Куйбышевского района города Новокузнецка пойдет под суд за гибель своих сыновей на пожаре.

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Приамурье

По версии следствия, 11 февраля текущего года 37-летний отец пятерых несовершеннолетних детей растопил в собственном двухэтажном доме печь. Ею семья пользовалась в морозы, несмотря на наличие отопительного котла. Когда все легли спать, хозяин дома не убедился, что топливо в печи полностью прогорело, и закрыл заслонку поддувала.

Ночью взрослые проснулись от того, что вся комната была заполнена дымом, а в кухне уже полыхал огонь. Родители вынесли из горящего дома троих детей, а еще двоих сыновей спасти не успели. Соседи вызвали пожарных и скорую помощь. Когда спасатели ликвидировали возгорание, в комнате на втором этаже они обнаружили тела мальчиков шести и десяти лет.

- Расследование показало, что несколько лет назад глава семьи своими силами ремонтировал трубу печного отопления, а после должным образом не следил за ее состоянием, - рассказала официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - В результате мужчина вовремя не обнаружил прогар, образовавшийся в трубе. А как показала пожарно-техническая экспертиза, пожар начался именно из-за этого: искры, вылетавшие через прогар, попали на потолочную конструкцию.

Мужчина, полностью признавший вину, сотрудничал со следствием. Уголовное дело, возбужденное по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко
Помпео прибудет в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая
Во Франции призвали прекратить "антироссийскую истерию"
Две трети жителей России готовы работать без нужды в заработке
Второй тур выборов президента состоится в Литве