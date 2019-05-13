Из ТЦ под Петербургом из-за угрозы взрыва вывели более тысячи человек

Из торгового центра "Мега-Дыбенко", расположенного во Всеволожском районе вблизи Санкт-Петербурга, эвакуировали более тысячи человек, сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.

Вывести людей из здания было необходимо из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.

- Звонок поступил в 09.15, - уточнили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства. - Было принято решения в срочном порядке эвакуировать всех сотрудников и посетителей торгового центра.

В настоящее время продолжается проверка здания. Пока опасных предметов не обнаружено. Однако для посетителей и работников ТЦ вход в здание еще запрещен.