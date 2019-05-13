В Ленобласти среднеазиатская овчарка напала на трехлетнего ребенка

В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства нападения среднеазиатской овчарки на мальчика трех с половиной лет. Ребенок госпитализирован со скальпированными ранами головы.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете Ленинградской области, ЧП произошло в поселке Кобралово Гатчинского района. На ребенка напала овчарка, принадлежащая отчиму малыша.

Женщина с малолетним сыном переехали в поселок полгода назад из Пушкинского района Петербурга. Поселились в частном доме у отчима.

Семья благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов она не попадала.

Овчарка охраняла частный дом, жила в будке, сидела на цепи. В данный момент следователи выясняют, что именно стало причиной нападения на ребенка.

Мальчик доставлен в больницу, ему наложили несколько швов, сделали томографию. Опасности для его жизни нет. В больнице ребенок лежит вместе с мамой.

По итогам доследственной проверки в региональном СК обещают принять процессуальное решение.