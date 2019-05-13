В Петербурге у подпольных фотографов изъяли "Железный трон"

В Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) изъяли у незаконного предпринимателя "Железный трон" из культового сериала "Игра престолов".

Петербуржец прямо у Арки Главного штаба устраивал на троне незаконные фотосессии, брал за это деньги, не платил налогов и не отчислял правообладателям средства за использование созданных ими образов.

Как сообщили "Российской газете" в ККИ, в отношении незаконного предпринимателя возбуждено административное дело. Рейд прошел не только на Дворцовой площади.

Также сотрудники ККИ обнаружили незаконных предпринимателей на площади Восстания, Исаакиевской площади, на Малой Морской улице и в Кирпичном переулке. Во время рейда было изъято шесть раскладных столов, тумба по продаже сим-карт, автолавка, а также свыше 860 сувениров, футболок и кепок.

В комитете "РГ" сообщили, что рейды с наступлением туристического сезона будут проводиться регулярно. Причем, выявлять незаконных предпринимателей станут не только в будни, но и в выходные дни, когда на центральных улицах города особенно многолюдно.