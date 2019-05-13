В петербургском метро у двух станций появятся вторые вестибюли

У станций петербургского метрополитена "Балтийская" и "Василеостровская" появятся вторые вестибюли. До 30 мая городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры принимает заявки от компаний, желающих поучаствовать в создании проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.

Уже известно, что второй вестибюль "Балтийской" будет подземным, он расположится юго-западнее перекрестка набережной Обводного канала и Измайловского бульвара. Планируется, что у нового объекта появится два выхода, а в наклонном ходе будет расположено четыре эскалатора.

Второй вестибюль "Василеостровской" также будет расположен под землей. Предполагается, что он расположится возле дома №38 по 11-й линии Васильевского острова.

В целом проектная документация для вторых вестибюлей как на красной, так и на зеленой ветке, уже создана, но сейчас возникла необходимость внести корректировки в проекты. Дело в том, что изменилось законодательство о транспортной безопасности, в частности, появились новые требования к использованию эскалаторов и траволаторов, а это необходимые элементы для вестибюлей. Общая максимальная цена контракта по корректировки проектов двух вестибюлей составляет 91,32 миллиона рублей.

Планируется, что проектную документацию доработают к концу сентября 2020 года. А начало строительства вестибюлей намечено на 2021 год.