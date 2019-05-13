На Дону задержали подозреваемого в убийстве трех человек

В Ростовской области задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек, тела которых были обнаружены накануне после ликвидации пожара в селе Песчанокопское.

Сальским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц", а также "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога".

Как уточнили в пресс-службе ведомства, по данным следствия, 12 мая после тушения пожара на улице Энгельса, 78, были обнаружены тела трех мужчин. В ходе проведения проверочных мероприятий и судебно-медицинского исследования установлено, что смерть потерпевших носит криминальный характер. Задержанный не стал отрицать своей вины, рассказав, что ссора с жертвами возникла во время совместного распития спиртных напитков. В результате он схватился за нож. А когда оппоненты оказались мертвы, он, чтобы скрыть следы преступления, поджог дом.

- По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - подытожила старший помощник руководителя регионального следственного управления Галина Гагалаева.