На Кубани возбудили дело о пропаже девятилетнего мальчика

Сотрудники следственного отдела СК по краю возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 9-летнего мальчика в Мостовском районе. Как стало известно, 10 мая около 13.00 дня ребенок вышел из дома в станице Баговской и до сих пор не вернулся.

- В связи с отсутствием сведений о месте нахождения пропавшего ребенка в субботу 11 мая возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также место нахождения пропавшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем

Правоохранители и поисковый отряд "Лиза Алерт" распространили в соцсетях приметы пропавшего: рост 120-130 сантиметров, полное телосложение, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. На момент исчезновения был одет в черную толстовку с капюшоном, красным рисунком на груди, темно-синие спортивные штаны и кеды.



Граждан, обладающих информацией о месте нахождения мальчика, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (861-69) 3-07-01 или 02.