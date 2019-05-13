Путин посетит летно-испытательный центр

Во вторник президент России Владимир Путин отправится в Астраханскую область.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в рамках сессии совещаний по вопросам военного строительства и развития ВПК глава государства посетит Государственный летно-испытательный центр Минобороны.

Владимир Путин увидит серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение.

В Ахтубинске президент проведет совещание о социально-экономическом развитии области. Речь пойдет о развитии социальной инфраструктуры, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте.

Глава государства встретится с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым.

Напомним, что сегодня Путин работает в двух городах - Казани и Сочи. В первом посещает авиазавод, а во втором встречается с министрами иностранных дел России и Китая, а также начинает серию совещаний по вопросам военного строительства и ВПК.