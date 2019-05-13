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13.05.2019 13:55
Проект: В регионах

Постановлением правительства определены пилотные НОЦ и правила их субсидирования

Правительство РФ опубликовало постановление о мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ), а также правила субсидирования проектов.

Согласно постановлению, в 2019 году без проведения конкурсного отбора определяются научно-образовательные центры мирового уровня, созданные в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Проекты, предоставленные указанными регионами, будут рассмотрены советом научно-образовательных центров мирового уровня не позднее 1 июня 2020 года.

На федеральном уровне НОЦ будет курировать постоянно действующий межведомственный координационный орган - совет научно-образовательных центров мирового уровня, образованный из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, РАН, ведущих ученых, занимающих лидирующие позиции в определенной области наук.

Для управления НОЦ в регионе будет создан наблюдательный совет центра.

Планируется, что для Тюменского макрорегиона НОЦ станет драйвером, который обеспечит высокие темпы создания и освоения новых знаний и передовых технологий, будет способствовать росту конкурентоспособности территории в условиях системной трансформации мировой экономики.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков в этой связи отмечает: "Вместе с правительством региона и округами была проделана большая работа. Теперь в рамках межрегионального Западно-Сибирского НОЦ нам предстоит на качественно ином уровне организовать взаимодействие между университетами, научными организациями и бизнесом, обеспечить новый уровень их кооперации и интеграции, радикально ускорить процессы производства и трансфера знаний и технологий. Иначе говоря, главное предназначение НОЦ видится в том, чтобы конкурентоспособные идеи становились востребованными на рынке продуктами, а не прекращали свой "жизненный путь" в научных журналах".

Напомним, что Западно-Сибирский НОЦ впервые был представлен широкой общественности на Московском международном салоне образования в апреле 2019 года. В рамках мероприятия были подписаны полтора десятка соглашений, которые создали активную сеть организаций, университетов, индустриальных партнеров, органов власти готовых работать в едином межрегиональном НОЦ.

Сайт ТюмГУ

 

Пресс-релиз предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

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