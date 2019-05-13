Новости

В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы 09:28
В Приморье поисковики восстановили штурмовик Ил-2 времен войны 09:26
Что стимулирует в Беларуси многодетных матерей 09:22
Россия - Чехия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 09:02
Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер на базе Polo 09:00
В Перми загорелся пассажирский автобус 08:50
Президент Австрии: В стране помнят о погибших советских воинах 08:42
Дождливо и до +23 градусов сегодня будет в столице 08:30
Во Франции призвали прекратить "антироссийскую истерию" 08:28
Назван продукт, укрепляющий здоровье сердца 07:48
В Магадане четырехлетняя девочка пропала во время прогулки 07:45
Голикова высказалась против сокращения майских праздников 07:31
В Сеуле пройдет конкурс на знание русского языка 07:28
В США предназначенные для ракет и самолетов средства потратят на стену 07:24
У берегов Камчатки за сутки произошло пять землетрясений 07:16
В Забайкалье девять человек пострадали в ДТП с маршруткой 06:52
В Казахстане девять человек погибли в ДТП 06:43
Две трети жителей России готовы работать без нужды в заработке 06:35
Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за вспышки насилия 06:27
Глава МИД Сербии рассказал о недовольстве Запада из-за отношений с РФ 06:07
В Уэльсе три человека пострадали при аварийной посадке самолета 05:26
Росстат назвал количество живущих за чертой бедности дальневосточников 05:07
В Китае 12 человек погибли в ДТП с грузовиком 04:49
США получат документы и вещи Ассанжа из посольства Эквадора 04:48
На Камчатке морские пехотинцы десантировались с минометами 04:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 09:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы

Текст: Татьяна Воробьева

У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании. Эту информацию обнародовала по итогам проверки прокуратура ХМАО-Югры.

Ведомство проверяло законность назначения депутатов на должности директора муниципальной горнолыжной базы и замдиректора по развитию производства коммунального МУПа. Выяснилось, что оба чиновника использовали недействительные дипломы о высшем образовании.

В Краснодаре хирург с поддельным дипломом изуродовал пациентку
В Петербурге полиция изъяла 160 тысяч поддельных учебников

Так, по данным прокуратуры, директор базы в личное дело представлен документ датированный 2003 годом о том, что он получил специальность "государственное и муниципальное управление" в Тюмени.

"Несмотря на то, что он обучался по этой специальности, для прохождения сокращенной образовательной программы он предоставил диплом о высшем образовании одного из Пермских университетов, который ему никогда не выдавался", - пояснили в пресс-службе надзорного органа.

Аналогичные факты получения двух "вышек" были выявлены и в случае с заместителем директора МУП: он предоставил документы тюменского вуза за 2002 и 2010 годы.

"Прокурор на имя главы города Пыть-Ях и директора муниципального учреждения внес представления. По результатам их рассмотрения чиновники были уволены", - резюмирует ведомство.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Во Франции призвали прекратить "антироссийскую истерию"
Второй тур выборов президента состоится в Литве
В Приморье рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
США получат документы и вещи Ассанжа из посольства Эквадора
Россия проведет наблюдательный полет над территорией США