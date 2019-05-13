В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы

У двух депутатов городской думы города Пыть-Ях, что на Крайнем Севере, нашли поддельные документы об образовании. Эту информацию обнародовала по итогам проверки прокуратура ХМАО-Югры.

Ведомство проверяло законность назначения депутатов на должности директора муниципальной горнолыжной базы и замдиректора по развитию производства коммунального МУПа. Выяснилось, что оба чиновника использовали недействительные дипломы о высшем образовании.

Так, по данным прокуратуры, директор базы в личное дело представлен документ датированный 2003 годом о том, что он получил специальность "государственное и муниципальное управление" в Тюмени.

"Несмотря на то, что он обучался по этой специальности, для прохождения сокращенной образовательной программы он предоставил диплом о высшем образовании одного из Пермских университетов, который ему никогда не выдавался", - пояснили в пресс-службе надзорного органа.

Аналогичные факты получения двух "вышек" были выявлены и в случае с заместителем директора МУП: он предоставил документы тюменского вуза за 2002 и 2010 годы.

"Прокурор на имя главы города Пыть-Ях и директора муниципального учреждения внес представления. По результатам их рассмотрения чиновники были уволены", - резюмирует ведомство.