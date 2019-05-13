Новости

Составлен список из 557 навсегда утраченных отечественных фильмов 16:53
Министр культуры России выставил приоритет для отечественного кино 14:55
Министр культуры России рассказал о триумфе отечественного кино 14:18
Эмилия Кларк сыграет викторианскую поэтессу-наркоманку 14:05
Новые "Мстители" продолжают лидировать в российском прокате 11:37

Сергей Шнуров заявил о возможном прекращении музыкальной карьеры

Поп-музыка
    13.05.2019, 16:20
Текст:   Олег Усков

Вслед за очередным роспуском группировки "Ленинград", который состоится сразу после прощального тура коллектива, его фронтмен Сергей Шнуров может оставить музыкальную деятельность вовсе. Во всяком случае, артист такого развития событий не исключает.

На пресс-конференции в ТАСС он заявил следующее: "Вы зря говорите, что Шнуров не может существовать вне музыки". И добавил, что помнит себя еще в детском саду, когда "не играл ни на чем, не пел никаких песен, кроме "Елочки".

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
В Израиле официально началось "Евровидение"

Напомним. Предстоящий стадионный тур группировки пройдет по девяти городам России, стартовав 4 июня в Калининграде. За ним - стадион "Открытие-Арена" в Москве (14 июня), шоу в Нижнем Новгороде (20 июня), Казани (25 июня), Самаре (30 июня), Екатеринбурге (6 июля), Волгограде (6 сентября) и Ростове-на-Дону (13 сентября).

Последний концерт "Ленинграда" анонсирован на 12 октября на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

Но до этого, согласно посулам Шнура, ВИА успеет представить ряд новых песен и два видеоклипа. "Не надо ни в коем случае расстраиваться, впереди еще целый год. Мы еще порадуем", - пригрозил музыкант. И присовокупил, что далее не собирается искать новых источников дохода, а собирается увлекаться, по большей части, бездельем.

"Это занятие прельщает меня уже давно. Ничегонеделание - это тоже классное занятие", - отметил знаменитый исполнитель матерных частушек. 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел тизер самой последней серии "Игры престолов" 11:13
В Израиле официально началось "Евровидение" 10:34
Видео: маскот клуба НБА подколол "Матерь Драконов" стаканчиком 12.05.2019
Семья Алсу ответила на слухи о попытке повлиять на результаты конкурса 12.05.2019
⧣ Россия
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
По факту смерти Доренко будет проведено дополнительное расследование 12.05.2019
Тело Сергея Доренко будет кремировано 11.05.2019
В Москве установили Железный трон из "Игры престолов" 11.05.2019
⧣ музыка
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Стало известно, когда МакSим выпустят из больницы 11.05.2019
Умер комик Фредди Старр 10.05.2019
Умер Народный артист СССР Ариф Меликов 09.05.2019
⧣ Сергей Шнуров
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Шнуров и Разин пожаловались друг на друга в Следственный комитет 27.03.2019
Шнуров объяснил, почему распустил "Ленинград" 26.03.2019
"Ленфильм" снимет лирическую комедию с участием Сергея Шнурова 26.03.2019