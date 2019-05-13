Сергей Шнуров заявил о возможном прекращении музыкальной карьеры

Вслед за очередным роспуском группировки "Ленинград", который состоится сразу после прощального тура коллектива, его фронтмен Сергей Шнуров может оставить музыкальную деятельность вовсе. Во всяком случае, артист такого развития событий не исключает.

На пресс-конференции в ТАСС он заявил следующее: "Вы зря говорите, что Шнуров не может существовать вне музыки". И добавил, что помнит себя еще в детском саду, когда "не играл ни на чем, не пел никаких песен, кроме "Елочки".

Напомним. Предстоящий стадионный тур группировки пройдет по девяти городам России, стартовав 4 июня в Калининграде. За ним - стадион "Открытие-Арена" в Москве (14 июня), шоу в Нижнем Новгороде (20 июня), Казани (25 июня), Самаре (30 июня), Екатеринбурге (6 июля), Волгограде (6 сентября) и Ростове-на-Дону (13 сентября).

Последний концерт "Ленинграда" анонсирован на 12 октября на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

Но до этого, согласно посулам Шнура, ВИА успеет представить ряд новых песен и два видеоклипа. "Не надо ни в коем случае расстраиваться, впереди еще целый год. Мы еще порадуем", - пригрозил музыкант. И присовокупил, что далее не собирается искать новых источников дохода, а собирается увлекаться, по большей части, бездельем.

"Это занятие прельщает меня уже давно. Ничегонеделание - это тоже классное занятие", - отметил знаменитый исполнитель матерных частушек.