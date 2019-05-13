Серийное производство новой противолодочной ракеты началось в России

Россия начала серийное производство противолодочной ракеты АПР-3М. На сегодняшний день закончены все ее испытания.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Государственного научно-производственного предприятия "Регион" Игорь Крылов. Он добавил, что уже освоено серийное производство, на предприятии готовятся поставлять ракету министерству обороны РФ. АПР-3М интегрирована в состав вооружения модернизированного противолодочного вертолета Ка-27М.

Однако ее можно применять и в других самолетах и вертолетах морской авиации ВМФ РФ. Главное условие - это должны быть современные летательные аппараты, потому что ракета - высокотехнологичное цифровое изделие.

Кстати, современную противолодочную ракету АПР-3М будут предлагать и на экспорт.

АПР-3М - дальнейшее развитие линейки противолодочных ракет АПР-1, АПР-2 и АПР-3. Эти ракеты, по мнению военных экспертов, являются наиболее эффективными.