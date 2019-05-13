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13.05.2019 20:06
Рубрика: Общество

"Если ты болеешь морем"

Текст: Оксана Бугрименко
Российская газета - Спецвыпуск № 101(7859)
Fairline Targa 43 Open, обладатель премии World Yacht Trophies за лучший дизайн экстерьера. Fairline Targa 43 Open, обладатель премии World Yacht Trophies за лучший дизайн экстерьера.
Fairline Targa 43 Open, обладатель премии World Yacht Trophies за лучший дизайн экстерьера.

Андрей Ломакин, основатель и CЕО группы компаний West Nautical, в яхтенном бизнесе ровно 20 лет.

Первую компанию по продаже яхт и катеров AG Marine он создал еще в 1999 году, затем на ее базе была образована Burevestnik Group. Параллельно Ломакин несколько лет возглавлял Aston Martin Moscow и Lamborghini Moscow. Приняв решение о выходе из Burevestnik Group, в 2013 году он основал West Nautical. Сегодня Андрей Ломакин рассказывает о современном яхтинге в России.

Что сильнее всего изменилось за 20 лет?

Андрей Ломакин за 20 лет работы в яхтенном бизнесе не потерял ни одного клиента.

Андрей Ломакин: Мода на владение яхтами стала зарождаться в России в самом начале 2000-х. Тогда в Москву, Питер и Самару покупали все, на чем можно было кататься по воде: от маленьких катеров до яхт длиной 40 метров. Способ их применения был такой: вышел из яхт-клуба, встал на якорь - отдыхай и производи впечатление на гостей и окружающих. Сейчас клиенты совершенно другие. Они четко знают, что им нужно. Сегодня уже не модно выставлять владение яхтой напоказ. Отдых на яхте становится более приватным, семейным. На яхтах все больше ходят в дальние путешествия, хоть по маршруту Питер - Сочи, хоть Монако - Сидней. Сегодня на яхтах те, кто всерьез увлечен морем.

Какие акватории сейчас более популярны - российские или зарубежные?

Андрей Ломакин: Если раньше центром яхтинга была Москва, то сейчас много яхт можно увидеть в Самаре, Сочи, Геленджике и в Крыму. Морские просторы завораживают. Поэтому часть владельцев перегнали яхты в Грецию или Турцию, кто-то дошел до западной части Средиземного моря. Это те, у кого яхта "морского" размера (от 60 футов, или 20 метров).

Не выгоднее ли тогда покупать яхты за границей?

Фото: Алексей Михайлов/РГ
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Андрей Ломакин: Люди хотят покупать у тех, кто говорит с ними на одном языке. У нас есть несколько клиентов, которые пытались покупать у англичан или у итальянцев и потом пришли к нам. В Европе продажа поставлена на поток: никакой персонализации и личного внимания. В итоге и яхта получается безликая. А у нас сегодня клиенты по всей России: от Москвы до Владивостока. Мы к ним прилетаем, привозим дизайнеров, каких они хотят - и создаем интерьер, о котором они мечтали.

Существует ли в этой сфере мода?

Андрей Ломакин: 20 лет назад модно было иметь американский катер. Потом английскую яхту. Потом итальянскую мегаяхту. Потом голландскую суперъяхту. Была мода на дизайн хай-тек и на модерн. Люди тщательно следили за этим, чтобы не оказаться "немодными". А теперь человек приходит, уже зная, что нужно именно ему. Русские сейчас заказывают классические интерьеры - может, они немного тяжеловесные, но еще никто не сказал, что на яхте русского некомфортно.

Салон первой в мире асимметричной яхты Sanlorenzo SL102: с одного борта убрана открытая палуба, что позволило добавить 10 кв. м к площади внутренних помещений.

Ваши клиенты - кто они?

Андрей Ломакин: В основном это люди бизнеса. Когда они к нам обращаются, то хотят понять две вещи: могут ли они нам доверять как профессионалам и как людям. И когда они видят, что ты держишь слово, болеешь морем, знаешь, как яхта режет волну, как работают стабилизаторы, какие особенности в работе кондиционера и как лучше сделать планировку - они остаются с тобой надолго. Люди стали понимать: приобрести яхту - это примерно как построить дом. Нужно все качественное: материалы, строители, оборудование. И они ищут партнера, который поможет им достичь желаемого в мире яхт.

Что выгоднее - владеть яхтой или ее арендовать?

Андрей Ломакин: Я бы не рассматривал яхтинг с рациональной точки зрения - это просто один из самых красивых видов отдыха. Если вы планируете проводить на яхте одну неделю в году, вряд ли вам нужно ее покупать. А вот если три и больше, есть смысл задуматься о покупке. Математика простая: содержание 80-футовой яхты стоит примерно 120 тысяч евро в год (с маршрутами, стоянками, экипажем, едой, вином и так далее). Аренда такой яхты стоит 40 тысяч евро в неделю. Соответственно, за 3 недели вы отдадите такую же цену, как за год обслуживания.

Какова стоимость обслуживания в процентах от стоимости яхты?

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Андрей Ломакин: Нет такой цифры. На заре бизнеса все пытались ее вводить - от 2 до 5 процентов. Но это не работает. Приведу пример. Вы купили новую яхту. Допустим, Sunseeker 76 Yacht. Цена - 3 млн евро. Содержание обойдется примерно в 120 тысяч евро в год - это 3,3 процента от стоимости. Два года яхта на гарантии, и на ремонт вы не тратитесь. Но через 10 лет она стоит уже 1 млн евро. Вы все равно тратите на обслуживание 120 тысяч евро плюс 50 тысяч на ремонт. И эти 170 тысяч евро по отношению к 1 млн составляют уже 17 процентов.

Как вы думаете, чем будете заниматься еще через 20 лет?

Андрей Ломакин: Яхтами.

Хотите построить идеальную яхту?

Андрей Ломакин: Конечно!

Справка

West Nautical - официальный дистрибьютор моторных яхт Sunseeker, Fairline, Sanlorenzo и Bluegame в России. Компания предоставляет полный спектр услуг в морской индустрии - от продажи яхт и управления строительством новых корпусов до постпродажного обслуживания, менеджмента яхт и яхтенных чартеров.

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