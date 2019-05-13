Андрей Ломакин, основатель и CЕО группы компаний West Nautical, в яхтенном бизнесе ровно 20 лет.

Первую компанию по продаже яхт и катеров AG Marine он создал еще в 1999 году, затем на ее базе была образована Burevestnik Group. Параллельно Ломакин несколько лет возглавлял Aston Martin Moscow и Lamborghini Moscow. Приняв решение о выходе из Burevestnik Group, в 2013 году он основал West Nautical. Сегодня Андрей Ломакин рассказывает о современном яхтинге в России.

Что сильнее всего изменилось за 20 лет?

Андрей Ломакин за 20 лет работы в яхтенном бизнесе не потерял ни одного клиента.

Андрей Ломакин: Мода на владение яхтами стала зарождаться в России в самом начале 2000-х. Тогда в Москву, Питер и Самару покупали все, на чем можно было кататься по воде: от маленьких катеров до яхт длиной 40 метров. Способ их применения был такой: вышел из яхт-клуба, встал на якорь - отдыхай и производи впечатление на гостей и окружающих. Сейчас клиенты совершенно другие. Они четко знают, что им нужно. Сегодня уже не модно выставлять владение яхтой напоказ. Отдых на яхте становится более приватным, семейным. На яхтах все больше ходят в дальние путешествия, хоть по маршруту Питер - Сочи, хоть Монако - Сидней. Сегодня на яхтах те, кто всерьез увлечен морем.

Какие акватории сейчас более популярны - российские или зарубежные?

Андрей Ломакин: Если раньше центром яхтинга была Москва, то сейчас много яхт можно увидеть в Самаре, Сочи, Геленджике и в Крыму. Морские просторы завораживают. Поэтому часть владельцев перегнали яхты в Грецию или Турцию, кто-то дошел до западной части Средиземного моря. Это те, у кого яхта "морского" размера (от 60 футов, или 20 метров).

Не выгоднее ли тогда покупать яхты за границей?

Андрей Ломакин: Люди хотят покупать у тех, кто говорит с ними на одном языке. У нас есть несколько клиентов, которые пытались покупать у англичан или у итальянцев и потом пришли к нам. В Европе продажа поставлена на поток: никакой персонализации и личного внимания. В итоге и яхта получается безликая. А у нас сегодня клиенты по всей России: от Москвы до Владивостока. Мы к ним прилетаем, привозим дизайнеров, каких они хотят - и создаем интерьер, о котором они мечтали.

Существует ли в этой сфере мода?

Андрей Ломакин: 20 лет назад модно было иметь американский катер. Потом английскую яхту. Потом итальянскую мегаяхту. Потом голландскую суперъяхту. Была мода на дизайн хай-тек и на модерн. Люди тщательно следили за этим, чтобы не оказаться "немодными". А теперь человек приходит, уже зная, что нужно именно ему. Русские сейчас заказывают классические интерьеры - может, они немного тяжеловесные, но еще никто не сказал, что на яхте русского некомфортно.

Салон первой в мире асимметричной яхты Sanlorenzo SL102: с одного борта убрана открытая палуба, что позволило добавить 10 кв. м к площади внутренних помещений.

Ваши клиенты - кто они?

Андрей Ломакин: В основном это люди бизнеса. Когда они к нам обращаются, то хотят понять две вещи: могут ли они нам доверять как профессионалам и как людям. И когда они видят, что ты держишь слово, болеешь морем, знаешь, как яхта режет волну, как работают стабилизаторы, какие особенности в работе кондиционера и как лучше сделать планировку - они остаются с тобой надолго. Люди стали понимать: приобрести яхту - это примерно как построить дом. Нужно все качественное: материалы, строители, оборудование. И они ищут партнера, который поможет им достичь желаемого в мире яхт.

Что выгоднее - владеть яхтой или ее арендовать?

Андрей Ломакин: Я бы не рассматривал яхтинг с рациональной точки зрения - это просто один из самых красивых видов отдыха. Если вы планируете проводить на яхте одну неделю в году, вряд ли вам нужно ее покупать. А вот если три и больше, есть смысл задуматься о покупке. Математика простая: содержание 80-футовой яхты стоит примерно 120 тысяч евро в год (с маршрутами, стоянками, экипажем, едой, вином и так далее). Аренда такой яхты стоит 40 тысяч евро в неделю. Соответственно, за 3 недели вы отдадите такую же цену, как за год обслуживания.

Какова стоимость обслуживания в процентах от стоимости яхты?

Андрей Ломакин: Нет такой цифры. На заре бизнеса все пытались ее вводить - от 2 до 5 процентов. Но это не работает. Приведу пример. Вы купили новую яхту. Допустим, Sunseeker 76 Yacht. Цена - 3 млн евро. Содержание обойдется примерно в 120 тысяч евро в год - это 3,3 процента от стоимости. Два года яхта на гарантии, и на ремонт вы не тратитесь. Но через 10 лет она стоит уже 1 млн евро. Вы все равно тратите на обслуживание 120 тысяч евро плюс 50 тысяч на ремонт. И эти 170 тысяч евро по отношению к 1 млн составляют уже 17 процентов.

Как вы думаете, чем будете заниматься еще через 20 лет?

Андрей Ломакин: Яхтами.

Хотите построить идеальную яхту?

Андрей Ломакин: Конечно!

Справка

West Nautical - официальный дистрибьютор моторных яхт Sunseeker, Fairline, Sanlorenzo и Bluegame в России. Компания предоставляет полный спектр услуг в морской индустрии - от продажи яхт и управления строительством новых корпусов до постпродажного обслуживания, менеджмента яхт и яхтенных чартеров.