Танки Т-62М с "бровями Ильича" замечены в боях на севере Хамы

Во время операции правительственных войск Сирии на севере провинции Хама снова замечены средние танки Т-62М.

Эти боевые машины давно уже не попадали в объективы фото- и видеокамер, и были даже предположения, что большая часть из них потеряна в предыдущих боях. Однако эти домыслы опровергает информация о переброске на этот участок фронта модернизированных "шестьдесят вторых" 5-го штурмового корпуса.

Эти танки называют "афганскими", поскольку данная версия появилась в 80-е годы, и в ней был учтен опыт участия боевых машин в афганской войне. Так, на башне были смонтированы специальные контейнеры с многослойной защитой, прозванные за характерную форму "бровями". Дополнительному бронированию подверглась лобовая часть корпуса. На днище появилась противоминная защита.

115-мм пушка получила возможность применять противотанковые управляемые ракеты.

Характеристики подвижности потяжелевшей до 41,5 тонн бронемашины сохранились за счет установки 620-сильного двигателя - по шоссе танк развивает скорость до 50 км/ч.

В Сирии Т-62М были впервые замечены в начале января 2017 года. Они хорошо себя зарекомендовали в этой "горячей точке", они высоко ценятся экипажами за надежность, высокую защиту и огневую мощь.

Наряду с Т-90А и Т-72Б3, военные эксперты считают их лучшими танками сирийской войны.