Умерла последняя актриса "золотого века Голливуда" Дорис Дэй

Прославленная американская красавица, актриса и певица, одна из самых ярких и узнаваемых звезд "золотой" эпохи Голливуда Дорис Дэй умерла сегодня, 13 мая, в Калифорнии в окружении близких. Артистке было 97 лет.

Об этом сообщила BBC.

Настоящее имя Дорис Дэй - Дорис Мэри Энн фон Каппельхофф. Родилась она 3 апреля 1922 года в Кармел-бай-те-Си, Калифорния. Старт карьеры - конец тридцатых, в качестве певицы в джазовом оркестре. Что после вылилось в более чем 650 песен, вышедших на десятках альбомов.

Кинокарьера - с 1948 года, с мюзикла-ромкома "Роман в открытом море". И далее - "Бедствие Джейн", "Человек, который слишком много знал" Хичкока, "Интимный разговор", "Подвинься, дорогая", работа с Кларком Гейблом и Кэри Грантом, "именной" сериал CBS "Шоу Дорис Дэй", выходивший в 1968-1973 годах.

RIP to the one, the only Doris Day. pic.twitter.com/01rV9D7bq9 — edgarwright (@edgarwright) 13 мая 2019 г.

Замужем была четыре раза: дважды и недолго - за музыкантами. Третьим браком - за своим агентом Мартином Мэлчером, с которым счастливо прожила семнадцать лет - вплоть до смерти мужа. Лишь после выяснив, что Мартин был с ней крайне нечистоплотен финансово.

В 1976-м Дэй вышла замуж за метрдотеля своего любимого ресторана. Который после жаловался, что супруга ему практически не уделяла времени, посвящая досуг животным и борьбе за их права.

Единственный сын артистки родился от первого брака, с тромбонистом Элом Джорджаном, и которого отец ребенка не хотел, принуждая Дэй сделать аборт. Джордан покончил с собой в 67-м.