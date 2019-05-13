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13.05.2019 17:27
Рубрика: В мире

В столице Колумбии выявили 400 тысяч безбилетников за сутки

Текст: Алексей Чуриков

Власти Боготы, озадаченные низкой доходностью главной транспортной системы города - автобусной сети TransMilenio, заказали специальное исследование, результаты которого поразили всех. Оказалось, что проблема кроется в огромном числе безбилетников - около 400 тысяч человек ежедневно не платят за проезд. Это более 15% от всего пассажиропотока в сутки, составляющего 2,5 миллиона человек. При стоимости одной поездки примерно в 46 рублей, столичная казна ежедневно теряет до 18,5 миллиона, то есть 6,7 миллиарда в год.

Фото: iStock
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Чтобы выяснить это потребовалось установить более 340 камер на самых оживленных остановках, а затем проанализировать 44 тысячи часов видеозаписей. Но кроме абсолютной цифры результаты исследований развенчали миф, согласно которому граждане чаще всего не платят за проезд в рабочие дни. Оказалось, что это совсем не так, в воскресенье и праздничные дни число безбилетников значительно выше и доходит до 25%.

Городские власти намерены бороться с этим феноменом по трем направлениям: улучшение инфраструктуры, усиление надзора и повышение культуры граждан. Максимальный штраф за неоплаченный проезд составляет около пяти тысяч рублей, и с начала этого года таких было выписано всего около 12 тысяч. В мэрии подумывают о том, чтобы ввести должности контролеров на всех маршрутах автобусов, поскольку сейчас этими вопросами занимается только полиция во время отдельных рейдов.

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Другой мерой, вызвавшей массу критики со стороны населения, стало предложение мэрии об использовании мобильных собачьих бригад. Идея состоит в том, что 156 "специально обученных" полицейских собак будут находиться рядом с турникетами на остановках и контролировать проход граждан. При этом, что собственно и вызвало гнев публики, совершенно не разъясняется, каким образом и по какой программе эти собаки были обучены работе именно по безбилетникам, и где гарантии, что они не нападут на добропорядочных граждан.

Фото: iStock
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В исследовании также отметили, что выделили четыре причины, по которым граждане отказываются платить. Первая - "так получилось", это когда гражданин увидел возможность проскочить через турникет, сделал это, но при испытывает угрызения совести, понимая, что нарушил правила. Затем идет "протест" - когда безбилетный проезд является проявлением бунтарства, и человек осознанно совершает антисоциальное действо, как бы "идет против системы". Также отмечаются "экономические причины", когда у человека действительно нет средств на оплату проезда, и "привычка" - человек просто привык это делать на регулярной основе и не считает, что своими действиями он что-либо нарушает.

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