В столице Колумбии выявили 400 тысяч безбилетников за сутки

Власти Боготы, озадаченные низкой доходностью главной транспортной системы города - автобусной сети TransMilenio, заказали специальное исследование, результаты которого поразили всех. Оказалось, что проблема кроется в огромном числе безбилетников - около 400 тысяч человек ежедневно не платят за проезд. Это более 15% от всего пассажиропотока в сутки, составляющего 2,5 миллиона человек. При стоимости одной поездки примерно в 46 рублей, столичная казна ежедневно теряет до 18,5 миллиона, то есть 6,7 миллиарда в год.

Чтобы выяснить это потребовалось установить более 340 камер на самых оживленных остановках, а затем проанализировать 44 тысячи часов видеозаписей. Но кроме абсолютной цифры результаты исследований развенчали миф, согласно которому граждане чаще всего не платят за проезд в рабочие дни. Оказалось, что это совсем не так, в воскресенье и праздничные дни число безбилетников значительно выше и доходит до 25%.

Городские власти намерены бороться с этим феноменом по трем направлениям: улучшение инфраструктуры, усиление надзора и повышение культуры граждан. Максимальный штраф за неоплаченный проезд составляет около пяти тысяч рублей, и с начала этого года таких было выписано всего около 12 тысяч. В мэрии подумывают о том, чтобы ввести должности контролеров на всех маршрутах автобусов, поскольку сейчас этими вопросами занимается только полиция во время отдельных рейдов.

Другой мерой, вызвавшей массу критики со стороны населения, стало предложение мэрии об использовании мобильных собачьих бригад. Идея состоит в том, что 156 "специально обученных" полицейских собак будут находиться рядом с турникетами на остановках и контролировать проход граждан. При этом, что собственно и вызвало гнев публики, совершенно не разъясняется, каким образом и по какой программе эти собаки были обучены работе именно по безбилетникам, и где гарантии, что они не нападут на добропорядочных граждан.

В исследовании также отметили, что выделили четыре причины, по которым граждане отказываются платить. Первая - "так получилось", это когда гражданин увидел возможность проскочить через турникет, сделал это, но при испытывает угрызения совести, понимая, что нарушил правила. Затем идет "протест" - когда безбилетный проезд является проявлением бунтарства, и человек осознанно совершает антисоциальное действо, как бы "идет против системы". Также отмечаются "экономические причины", когда у человека действительно нет средств на оплату проезда, и "привычка" - человек просто привык это делать на регулярной основе и не считает, что своими действиями он что-либо нарушает.