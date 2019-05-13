Второй тур выборов президента состоится в Литве

Ни один из претендовавших на пост главы Литвы кандидатов не набрал более 50 процентов голосов избирателей. Через две недели, 26 мая, в стране пройдет второй тур президентских выборов.

В нем примут участие экономист Гитанас Науседа, которого поддержали 31,5 процента граждан, и экс-министр финансов Ингрида Шимоните (26,76 процента).

Действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис набрал 22,24 процента и выбыл из президентской гонки, передает РИА Новости со ссылкой на предварительные данные Главной избирательной комиссии республики. Всего за пост главы государства боролись девять кандидатов.

Надо отметить, что кто бы из этих трех кандидатов не возглавил государство, в отношениях Вильнюса и Москвы вряд ли что-то изменится - оба претендента отметились в ходе предвыборной кампании антироссийскими высказываниями.