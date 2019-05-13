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13.05.2019 03:28
Рубрика: В мире

Второй тур выборов президента состоится в Литве

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Ни один из претендовавших на пост главы Литвы кандидатов не набрал более 50 процентов голосов избирателей. Через две недели, 26 мая, в стране пройдет второй тур президентских выборов.

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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В нем примут участие экономист Гитанас Науседа, которого поддержали 31,5 процента граждан, и экс-министр финансов Ингрида Шимоните (26,76 процента).

Действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис набрал 22,24 процента и выбыл из президентской гонки, передает РИА Новости со ссылкой на предварительные данные Главной избирательной комиссии республики. Всего за пост главы государства боролись девять кандидатов.

Надо отметить, что кто бы из этих трех кандидатов не возглавил государство, в отношениях Вильнюса и Москвы вряд ли что-то изменится - оба претендента отметились в ходе предвыборной кампании антироссийскими высказываниями.

В мире Европа Литва
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