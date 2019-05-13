Швейцарский отель Waldhotel Health & Medical Excellence, новая часть исторического курорта Bürgenstock Resort Lake Lucerne, получил престижную награду Red Dot Award-2019.

Победа в номинации "Архитектурный проект и дизайн интерьера" - заслуга итальянского архитектора Маттео Туна, реформатора традиционного подхода к строительству престижных отелей. Тун придерживается принципа экорациональности и стремится максимально сблизить человека и природу. "Я называю свою концепцию "три ноля": ноль километров (использование местных материалов), ноль углекислого газа (никакого загрязнения атмосферы), ноль отходов", - поясняет архитектор.

Здание тщательно вписано в пейзаж: Waldhotel террасами спускается вниз по склону горы Бюргеншток. Плоские крыши с озеленением и облицовочные конструкции-габионы (металлические сетки, наполненные камнями, добытыми при закладке фундамента) делают его, по сути, экообъектом. В довершение через 10 лет, по замыслу архитектора, балки фасада будут обвиты зеленью, вырастут посаженные недавно деревья, и здание станет в прямом смысле частью ландшафта. Девиз проекта - "Здоровье от природы": его смысл в том, чтобы сохранить местную экосистему и в то же время дать гостям отеля к ней приобщиться.

Концепция отдыха в Waldhotel сконцентрирована вокруг медицинских и оздоровительных услуг, интегрированных в атмосферу спа. Здесь можно пройти медицинский check-up и выбрать программу детокса. Впрочем, кажется, доктором способна стать сама природа.