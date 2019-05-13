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13.05.2019 16:21
Рубрика: В мире

Заместитель министра финансов КНР получил 15 лет с конфискацией

Текст: Константин Волков

В Китае приговорили к 15 годам тюрьмы, конфискации имущества и штрафу в 6 миллионов юаней (882 тысячи долларов) бывшего замминистра финансов Чжан Шаочуня.

Фото: mikemareen/iStock
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Как выяснилось в ходе расследования, за 23 года нахождения в различных властных структурах (из них последние 12 лет он занимал пост замминистра) Чжан получил взяток на сумму 66,98 миллиона юаней (9,7 миллиона долларов). Что интересно, его коллега Чжу Чжиган был в 2010 году приговорен к пожизненному заключению за взятки на сумму примерно 1,1 миллиона долларов.

Как пишут китайские СМИ, слухи о причастности Чжана к коррупции поползли еще в 2016 году, когда проверочная комиссия предупредила финансовое ведомство КНР о "непрозрачности" его деятельности. Как оказалось, комиссия пришла в минфин после писем нескольких подчиненных Чжана, которым он не дал повышения или не заплатил обещанное. Тогда же Чжана не перевели на повышение в Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР).

Чжан Шаочунь относился к так называемой группировке DUFE - сообществу выпускников Университета финансов и экономики Дунбэй (DUFE) в Даляне, и от него на посту замминистра зависело продвижение по службе очень многих сотрудников ведомства.

Расследование в отношении Чжана длилось год, занимались им Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины (орган, специально созданный для борьбы с коррупцией) и Национальная контрольная комиссия - еще один орган по борьбе с коррупцией. В сентябре прошлого года Чжана исключили из партии, после чего стало ясно, что выйти сухим из воды ему не удастся.

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Борьба с коррупцией в китайских властных структурах усилилась с приходом на пост председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор за различные злоупотребления в этой области были наказаны более 1,5 миллиона членов КПК, в их числе такие "тигры", как члены Политбюро ЦК КПК Бо Силай и Сунь Чжэнцай, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Чжоу Юнкан и другие.

В мире Восточная Азия Китай
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