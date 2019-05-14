Мысли о том, что выгоднее - взять ипотеку или продолжать жить в съемной квартире и пытаться накопить на собственное жилье, наверняка хоть раз посещали любого человека без собственного угла. В Москве эта проблема особенно актуальна - здесь много приезжих, а цены на жилье самые высокие в стране. Большинство уверены, что своя квартира, пусть и купленная в кредит, однозначно выгоднее арендованных квадратных метров. Так ли это? Попробуем разобраться вместе с экспертами и калькулятором в руках.

63 тысячи в месяц

Для начала проведем самые предварительные расчеты - за основу возьмем стандартную однокомнатную квартиру, расположенную в спальном районе столицы, в пешей доступности от метро. В большинстве случаев цена ее будет не меньше шести млн рублей - будь то Беляево, Царицыно, Левобережный или другой район. Разумеется, могут быть варианты, но купить полноценное жилье в хорошем состоянии дешевле - задача крайне сложная. "РГ" подтвердили это сразу несколько риелторов.

Допустим, у вас есть 1,2 млн рублей личных сбережений - это ровно 20% от стоимости долгожданной квартиры, с таким первоначальным взносом ипотеку без проблем дадут большинство банков. Процентная ставка вряд ли будет ниже 10%. Сумма кредита, соответственно, 4,8 млн рублей. Проведя несколько манипуляций с калькулятором, выясняем - ежемесячный платеж в случае ипотеки на 10 лет составит 63,4 тыс. рублей, а если кредитоваться на 20 лет, то каждый месяц придется относить в банк 46,3 тыс. Переплата по процентам в первом случае 2,8 млн рублей и во втором - 6,3 млн.

А сколько же стоит аренда такой квартиры? В районе 30 тысяч рублей в месяц. К тому же вам не нужно делать ремонт и покупать всю бытовую технику и мебель, а при покупке жилья в ипотеку этих расходов не избежать. Выходит, в краткосрочном планировании аренда выгоднее ипотеки? Да, если первоначальный взнос ощутимо не превышает половину стоимости.

Руководитель аналитического центра портала недвижимости ЦИАН Алексей Попов по просьбе "РГ" сделал свои расчеты. За основу он взял двушку с хорошим ремонтом на вторичном рынке в московском спальном районе. Средняя цена - 9,3 млн рублей. Посчитаем выплату ипотеки на семь лет, говорит он, на такой срок ее берут чаще всего. Получается, что если первоначальный взнос будет даже 30%, то ежемесячный платеж при банковской ставке 11% составит более 110 тысяч рублей.

Идеальный первоначальный взнос - 70 процентов. Тогда платеж будет посильным

"Аренда такой же двушки и в таком же месте обойдется более чем вдвое дешевле - с вполне приемлемым ремонтом она будет стоить 50 тысяч рублей в месяц, - говорит Попов. - Чтобы снизить ежемесячные платежи по ипотеке до уровня арендной ставки, нужно внести первоначальный взнос порядка 70%".

Накопить - реально?

Пожалуй, с тем, что ежемесячный платеж по ипотеке будет в большинстве случаев больше арендной платы, не поспоришь. Но ведь ипотека рано или поздно окажется погашенной, и вы получите в собственность квартиру! А при аренде вы ни на один день не приблизите к себе момент, когда жилье станет вашим.

Все так, но есть нюанс. Давайте посчитаем, что будет, если мы возьмем потенциальный первоначальный взнос и положим его на депозит в банк, а разницу между ипотечным и арендным платежами будем каждый месяц докладывать. В расчетах нам помогут эксперты портала недвижимости Domofond.ru - они недавно проводили такое исследование в 44 районах Москвы. И ровно в половине случаев вышло, что вариант с накоплением приведет к полноправному владению жильем быстрее ипотеки и еще поможет сэкономить.

В качестве примера аналитики использовали семью, где двое работают и каждый зарабатывает по 79 тысяч рублей - это средний заработок в Москве. В качестве стартового капитала у них есть 1,5 млн рублей. Предполагается, что квартиры каждый год дорожают на 6%, а аренда жилья - на 3%. Это средние данные по прошлому году. Процентная ставка по депозиту 6% - тоже средний показатель.

"Из рассмотренных 44 районов быстрее всего получится погасить ипотеку в Братееве: за 3 года и 5 месяцев, - делятся результатами исследователи. - В случае если семья выберет в этом районе аренду и накопление по депозиту, ей потребуется ждать 4 года. А самым выгодным районом для покупки жилья с арендой и накоплением оказался Академический. Накопить на покупку квартиры здесь получится в два раза быстрее, чем выбрав ипотечный кредит".

Такая разница объясняется тем, что цены на жилье в Братеево и Академическом сильно отличаются - в последнем они существенно выше. А чем дороже квартира, тем зачастую выгоднее ее арендовать, нежели покупать. Ипотеку в таком случае нужно брать на много лет, что увеличивает переплату по процентам.

Главный редактор Domofond.ru Ирина Филатова, впрочем, указывает, что в некоторых столичных районах при средней зарплате и накоплениях около 1,5 млн рублей накопить на собственную квартиру вообще не получится, особенно если жилье будет стремительно дорожать. "Выгода ипотеки состоит прежде всего в том, что кредит позволяет "заморозить" цену и размер ежемесячного платежа, - подчеркивает она. - Возможности арендатора в этом смысле ограничены: аренда с большой вероятностью будет дорожать, плюс к тому моменту, когда на депозите накопится нужная сумма, вырастут и цены на квартиры". Конечно, вверх могут пойти и ставки по депозитам, что увеличит скорость накопления, но в такой ситуации ­обычно и квадратные метры дорожают, добавляет Филатова. Так что уверенным в выигрыше быть нельзя.

Родные стены

Теперь давайте разберем все плюсы и минусы аренды и покупки жилья в кредит без учета экономики. В первом случае вы можете в любой момент переехать в другой район или даже город - это потребует затрат, но совсем небольших по сравнению с ценами на квартиры. Это главный плюс. Но и минусов хватает - хозяин может в любой момент выселить, поднять арендную плату, запретить заводить домашних животных или детей, делать ремонт или просто начнет часто досаждать проверками. Другими словами, съемная квартира - не ваша собственность и распоряжаться ей по своему усмотрению невозможно.

А по ипотеке вы приобретаете квартиру в собственность, можете в ней прописаться, сделать ремонт на свой вкус, завести собаку, кошку и стать, никого не спрашивая, многодетным отцом. Но при этом остаются обязательства перед банком, главное из которых - каждый месяц вносить платеж. Ощутимая часть этого платежа - не стоимость самой квартиры, а банковский процент за пользование чужими деньгами. Банк даст вам деньги в среднем под 9-11% годовых, а владелец квартиры сдаст ее за 5-6% от стоимости в год. Так что сдающие жилье внаем москвичи обычно оказываются куда гуманнее банкиров, хотя и сами это не всегда понимают.

В общем, однозначного вывода в квартирном вопросе: "ипотека или аренда", увы, нет. Очень многое зависит от ситуации. К примеру, вы молоды, мобильны и еще не уверены, в каком городе хотите жить и кем работать даже через год. Тогда есть смысл остановиться на арендованном жилье. Вы остепенившийся семейный человек с двумя детьми? Тогда вложите материнский капитал в жилье и постарайтесь получить ипотеку с господдержкой, которая снизит банковский процент. Есть и психологический аспект - ипотека обычно дисциплинирует людей, они всегда помнят, что раз в месяц их ждет очередной платеж. К тому же, если платить побольше, то закрыть ипотеку можно раньше. Не хотите связываться с кредитами? Трезво оцените себя до принятия решения: хватит ли вам воли при жизни в арендованной квартире каждый месяц откладывать деньги на депозит? Ведь вокруг так много соблазнов! Может возникнуть желание пустить накопления на новую машину, путешествие и т.д. В этом случае копить на жилье придется намного дольше, чем выплачивать потенциальную ипотеку.

Кстати

Брали и берут

Вопреки широко тиражируемым прогнозам экспертов москвичи не потеряли в этом году интереса к ипотеке. Наоборот, в первом квартале кредитов на жилье выдано на 26% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. В столичном управлении Росреестра пояснили, что в январе-марте зарегистрировали 20 388 договоров ипотечного кредитования, в то время как год назад - 16 178.