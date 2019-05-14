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14.05.2019,  
10:31
Текст:  Николай Грищенко

F-35 оказался беззащитен перед птицами

Военная авиация США испытывает серьезный урон от столкновения диких птиц с самолетами. Причем количество "птичьих" аварий в американских ВВС растет.

В качестве примера газета корпуса морской пехоты Marine Corps Times называет инцидент со стелс-истребителем F-35B, приписанным к авиабазе Ивакуни в Японии. Пилот был вынужден прервать взлет из-за столкновения с птицей.

Фото: AP Photo/Ariel Schalit
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По словам представителя 1-го крыла морской авиации, майора Эрика Фланагана, истребитель благополучно вырулил с взлетно-посадочной полосы, но первоначальные оценки показали, что высокотехнологичный самолет-невидимка пострадал более чем на два миллиона долларов. Окончательная сумма ущерба будет озвучена после окончания расследования инцидента.

Похожий случай произошел 17 апреля над территорией США. Самолет F-16, вылетевший с авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико, сбил птицу во время плановой посадки. Пилоту удалось посадить истребитель.

"Когда происходит удар птицы, то ее останки отправляются в Смитсоновский институт, где они классифицируют птицу и определяют, как она была поражена”, - сказала 2-й лейтенант Жасмин Мэннинг.

Издание отмечает, что в прошлом году в США было зарегистрировано 14 661 сообщений об ударах птиц самолетами гражданской авиации. Поэтому военные вынуждены предпринимать дополнительные меры для обеспечения безопасности полетов и охраны высокотехнологичного оборудования самолетов.

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