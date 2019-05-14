К чему может привести хроническая заложенность носа

У людей, страдающих хронической заложенностью носа, на фоне нехватки кислорода могут развиться серьезные проблемы со здоровьем.

В первую очередь, это грозит апноэ, рассказал aif.ru кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. Апноэ - остановки ночного дыхания, которые становятся причиной инфарктов, инсультов и более ранней смертности. Кроме того, на этом фоне нарушается обмен веществ, что увеличивает риски ожирения.

Также человек с хронической заложенностью носа подвержен гиповентиляции головного мозга - просыпается уставшим, с ощущением, что он не спал всю ночь.

Это также приводит к неврологическим заболеваниям, дает склонность к мигренеподобной головной боли, повышению артериального давления, гипертонии, инфарктам, инсультам. Также на этом фоне развиваются синуситы, гаймориты.