Китай доставил в Венесуэлу более 70 тонн медикаментов

Грузовой самолет китайской авиакомпании Suparna Airlines доставил в понедельник в Боливарианскую Республику более 70 тонн медикаментов. Гуманитарный груз из Китая в аэропорту встретил министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.

Он рассказал, что в ближайшие полгода в страну поступят медикаменты и расходные материалы на сумму в 104 миллиона долларов. По словам Альварадо, таким образом правительство Венесуэлы собирается "уменьшить воздействие от преступной блокады, введенной североамериканской империей", - цитирует ТАСС, ссылаясь на Венесуэльское агентство новостей.

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро подчеркивал, что его страна приветствует любую помощь, прибытие которой координируется законным правительством.

Ранее бывший независимый эксперт ООН Альфред Морис де Зайас заявил, что санкции США против Венесуэлы привели к сотням, если не тысячам смертей. По его словам, ООН еще предстоит установить определить точное число погибших в результате роста материнской и младенческой смертности, недоедания и отсутствия доступа к лекарствам. Наиболее серьезной де Зайас считает финансовую блокаду, которая препятствует переводу денег из Венесуэлы и в саму страну, поскольку это осложняет приобретение продуктов питания и медикаментов за рубежом.