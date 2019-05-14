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14.05.2019 02:02
Рубрика: В мире

Китай доставил в Венесуэлу более 70 тонн медикаментов

Грузовой самолет китайской авиакомпании Suparna Airlines доставил в понедельник в Боливарианскую Республику более 70 тонн медикаментов. Гуманитарный груз из Китая в аэропорту встретил министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.

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Он рассказал, что в ближайшие полгода в страну поступят медикаменты и расходные материалы на сумму в 104 миллиона долларов. По словам Альварадо, таким образом правительство Венесуэлы собирается "уменьшить воздействие от преступной блокады, введенной североамериканской империей", - цитирует ТАСС, ссылаясь на Венесуэльское агентство новостей.

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро подчеркивал, что его страна приветствует любую помощь, прибытие которой координируется законным правительством.

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Ранее бывший независимый эксперт ООН Альфред Морис де Зайас заявил, что санкции США против Венесуэлы привели к сотням, если не тысячам смертей. По его словам, ООН еще предстоит установить определить точное число погибших в результате роста материнской и младенческой смертности, недоедания и отсутствия доступа к лекарствам. Наиболее серьезной де Зайас считает финансовую блокаду, которая препятствует переводу денег из Венесуэлы и в саму страну, поскольку это осложняет приобретение продуктов питания и медикаментов за рубежом.

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