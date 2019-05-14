Классики и современники: сумки Louis Vuitton из коллекции New Wave

Сумки из новой коллекции New Wave Louis Vuitton - прямые претенденты на попадание в списки самых актуальных аксессуаров сезона: в них присутствуют все приметы традиционных it-bags. Во-первых, классический дизайн и компактные размеры - в коллекции представлены модели тоут и поясные сумки. Во-вторых, поддерживающие название простроченные волны на мягкой легкой коже. И, наконец, яркие детали с названием бренда, сложенном из разноцветных букв. Добавить к этому нежные летние цвета: от пастельных оттенков "клубничная пенка" и небесно-голубого до монохромных белого и черного - и получается формула универсальной модели на все случаи жизни.