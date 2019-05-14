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"Космический ситком" от создателя "Гриффинов" "Орвилл" продлен

Новости
    14.05.2019, 11:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Комедийный научно-фантастический сериал "Орвилл" (Orville), презентованный как пародия на "Звездный путь", зачем-то продолжит свое в меру победоносное шествие: канал Fox дал добро на третий сезон шоу.

Об этом сообщил Variety. Уточнив, что серии второго сезона стабильно собирали у экранов более трех миллионов зрителей.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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Напомним. В центре сюжетов - экипаж космического корабля "Орвилл" (The U.S.S. Orville), расово и гендерно максимально выверенный (мужчины и женщины всех типов, киберчеловек, инопланетяне, огромная разумная и похотливая сопля, геи-рептилоиды, так далее). Команда попадает в разные тернии и решает многочисленные личные проблемы. В немалой части - постельно-полового свойства.

Шоураннер предприятия - Сет МакФарлейн ("Гриффины", "Американский папаша", "Третий лишний"), сценарист, режиссер и актер, сыгравший главную мужскую роль - капитана "Орвилла".

Премьера первого сезона состоялась в сентябре 2017-го. Второй финишировал в конце апреля этого года. Третий стартует в январе 2020-го.

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