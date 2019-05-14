МИД РФ: США в ответе за накопление Ираном высокообогащенного урана

Вина за накопление Ираном избыточного количества обогащенного урана и тяжелой воды лежит на США. Введенные Вашингтоном санкции против Тегерана не позволяют иранцам вывезти из страны обогащенное ядерное топливо. Об это заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Как бы цинично это ни звучало, но Тегеран делает ровно то, к чему его побуждал Вашингтон своими недавними "ядерными" санкциями, американцы сделали невозможным вывоз избыточного обогащенного урана и тяжелой воды за рубеж, теперь Иран будет их накапливать, и вина полностью ложится на Вашингтон", - сказал высокопоставленный дипломат, чьи слова приводит РИА Новости.

"В отличие от Ирана, который никогда не нарушал Договор о нераспространении ядерного оружия и согласился пойти на беспрецедентные шаги по обеспечению транспарентности своей ядерной программы в рамках так называемой ядерной "сделки", действия США по подрыву основных международных договоренностей, способствующих укреплению региональной и глобальной безопасности, представляют реальный вызов режиму ядерного нераспространения", - отметил Ермаков, подчеркнув, "на сегодняшний день параметры ядерной деятельности в Иране полностью соответствуют требованиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".

"В прошлом году Россия и Китай подготовили рабочий документ в поддержку СВПД. Европейцы и другие союзники США побоялись присоединиться к нашей инициативе. Печальный исход такого отношения теперь известен", - констатировал дипломат.

Теперь же, по мнению Ермакова, реализация ядерной сделки по Ирану зависит от желания мирового сообщества сообща отвечать на действия США.

"Полагаем, что будущее ядерной "сделки", равно как и глобального режима нераспространения, во многом зависит от готовности международного сообщества искать консолидированные ответы на серьезные вызовы со стороны США, вместо ничем не оправданных попыток как-то ублажить Вашингтон", - заявил глава департамента.

При этом он отметил, что "Россия, безусловно, приветствует объявленную инициативу Великобритании, Германии и Франции по созданию некоего защитного механизма по осуществлению законной торговли с Ираном".

"Вместе с тем, этот механизм еще предстоит запустить - тогда и можно будет говорить о его эффективности. Его "настройка" занимает немало времени ввиду зацикленной линии США на удушение Ирана", - добавил Ермаков.