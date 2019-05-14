На Аляске пять человек погибли при столкновении гидросамолетов

На Аляске в результате крушения двух гидросамолетов погибли пять человек, десять - получили ранения, один числится пропавшим без вести. Ранее сообщалось о десяти пострадавших и шести пропавших без вести.

Новые данные распространил телеканал NBC News, ссылаясь на круизную компанию Princess Cruises, которой принадлежали воздушные суда. ЧП произошло в понедельник днем (по местному времени) рядом с городом Кетчикан.

Два гидросамолета с пассажирами возвращались с экскурсии, когда произошло воздушное столкновение. Среди погибших - четыре пассажира и пилот одного из самолетов. Десять пострадавших госпитализированы, состояние одного из них медики оценивают как критическое.

Компания уже выразила соболезнования семьям погибших, пишет РИА Новости.