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14.05.2019,  
11:41
Текст:  Руслан Мельников

Появилась информация о второй подлодке-носителе атомных "Посейдонов"

Появились подробности о второй субмарине, которая будет вооружена атомными глубоководными беспилотниками "Посейдон".
Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленной отрасли, второй штатный носитель "Посейдонов" - атомную подлодку "Хабаровск" - планируется спустить на воду уже весной 2020 года.

Фото: Олег Кулешов/ТАСС
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Официально эта информация пока не подтверждается, но, судя по словам собеседника агентства, "Хабаровск" предполагается передать в ВМФ после испытаний в 2022 году. На борту этой субмарины будет находится боекомплект из шести "Посейдонов", которые западная пресса уже называет "торпедами апокалипсиса".

Напомним, первым носителем "Посейдонов" стала атомная подлодка "Белгород". Она тоже произвела на западных экспертов неизгладимое впечатление.

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