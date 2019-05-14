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14.05.2019 13:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Акция "Добровольцы - детям" стартовала в 80 регионах России

Текст: Владимир Емельяненко

Москва, Липецк, Орёл, Екатеринбург, Тюмень, Курган, Вологда и Хабаровск в восьмой раз проводят акцию "Добровольцы - детям". В этом году она приурочена к Международному дню семьи, отмечаемому 15 мая. Суть акции заключается в том, что волонтеры помогают многодетным семьям, детским домам, попавшим в трудную жизненную ситуацию семьям и имеющим проблемы с законом детям.

В этом году акция собрала более семи миллионов человек - как волонтеров, так детей и их родителей. В числе участников полтора миллиона многодетных семей в 80 субъектах России.

"Нами фокус внимания и волонтерских забот сконцентрирован на детях и семьях с детьми, оказавшихся на грани социального благополучия, - сказала в интервью "РГ" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. - Наша цель - дать детям и их семьям понять, что они могут быть успешными, помочь им повысить самооценку и расширить границы собственных возможностей".

Фото: iStock
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В каждом регионе проходят различные мероприятия. В Тюмени и Вологде волонтеры вместе с трудными подростками ухаживают за пожилыми людьми в домах для престарелых. В Кургане волонтеры зрелого возраста устаивают в детских домах области мастер-классы по приготовлению вкусных блюд, учат детей музыке и танцам, читают вместе с ними книги и смотрят фильмы. Краевой совет отцов в Хабаровском крае собирает для многодетных семей материальную помощь, мастерит скворечники и ведет клуб боевых искусств для мальчиков. В Москве, Липецке, Орле и многих других городах волонтеры идут в многодетные семьи с самыми разными целями: учат детей писать и рисовать, организуют им экскурсии, помогают ориентироваться в социальных сетях и отвечать на современные вызовы интернета.

Число добровольцев, желающих помогать детям, каждый год растет. Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев заявил, что, по данным исследований организации, сегодня более 50% россиян готовы присоединиться к добровольческому движению. "Социологический портрет добровольца, помогающего детям сегодня, собирательный. Это самые разные люди в возрасте от 14 и до 80 лет", - заявил Метелев.
 

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