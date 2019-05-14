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14.05.2019 09:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей

На северо-востоке Москвы неизвестный отобрал у мужчины пакет с крупной суммой денег. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Москве у безработного похитили более 2,5 млн рублей

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, пострадавшему сначала брызнули в лицо неустановленной жидкостью из баллончика, затем ударили, а после - вырвали из рук пакет. В нем находилась сумма в размере 4 миллионов рублей.

С места происшествия злоумышленник скрылся. Отмечается также, что устанавливается принадлежность денег заявителю.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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