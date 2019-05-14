В Подмосковье стартовал конкурс талантов учащихся Беларуси и России

Космическая столица России, как любят называть подмосковный Королев не только его жители, с 14 мая становится на неделю и творческим полигоном для "Талантов XXI века". В этом авторитетном наукограде стартовал конкурс технического творчества учащихся Союзного государства, рассказали в Постоянном комитете СГ.

Юные конструкторы, погруженные в мечты о межпланетных полетах, молодые изобретатели и исследователи земных просторов, победители и призеры международных и региональных конкурсов в возрасте от 14 до 18 лет проявят свои фантазии и наклонности. В мозговых штурмах в этом году примут участие семь команд из Беларуси и пятнадцать их партнеров из регионов России.

Впервые конкурс учащихся "Таланты XXI века" состоялся десять лет назад в белорусском детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" и с этого времени проводится в рамках реализации мероприятий СГ один раз в два года поочередно на территориях обеих стран.

Программа конкурса, пояснили в ПК, предусматривает работу восьми научных секций: техническое моделирование; техническое конструирование; радиоэлектроника, телемеханика, автоматика и робототехника; научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии; мультимедийные технологии; программирование и вычислительная техника; астрономия и космонавтика; видеофильм.

Новому поколению ломоносовых и королевых предстоит не только проявить достойную теоретическую подготовку, но и выполнить практическую часть заданий. Она, кстати, представляет собой защиту участником конкурса собственного изобретения, проекта, модели или образца. Жюри будет придирчиво оценивать каждую работу с точки зрения актуальности, новизны, значимости и даже логики изложения, и эрудиции конкурсанта.

Следует добавить, что в состав жюри состязаний мысли и дела входят известные ученые, преподаватели вузов, педагоги-новаторы из Союзного государства. А в качестве почетных гостей приглашаются деятели науки и техники, известные конструкторы, летчики-космонавты.

Государственными заказчиками мероприятия стали министерства образования России и Беларуси, а непосредственными организаторами считаются "Республиканский центр инновационного и технического творчества" РБ и "Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий".

Этот союзный проект развивает и поддерживает интерес учащихся к научно-техническому творчеству, "способствует привлечению детей и молодежи к изобретательской деятельности, укрепляет дружеские связи между молодежью двух стран", - резюмировали в Постоянном комитете СГ.