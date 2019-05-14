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14.05.2019,  
11:57
Текст:  Антон Валагин (Ярославль)

Военный мост для ярославского села приплывет по реке

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

В Ярославской области началось уникальное учение инженерных войск. Военным понтонерам предстоит навести автомобильный мост через реку Солоница способом, ранее не применявшимся в практике армии России.

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости
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- Пролеты моста соберут в пункте постоянной дислокации части, а затем сплавят их к месту установки: 45 километров по Волге, затем вверх по течению Солоницы до поселка Некрасовское. Это позволит скрыть место переправы боевой техники от средств разведки и поражения условного противника, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Длина собранного моста 160 метров, ширина - 18. После завершения тренировки переправа останется в Некрасовском на время ремонта постоянного моста и обеспечит связь девятитысячного населения райцентра с внешним миром.

В учении задействовано порядка 300 военных и около 50 единиц техники.

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