Военный мост для ярославского села приплывет по реке

В Ярославской области началось уникальное учение инженерных войск. Военным понтонерам предстоит навести автомобильный мост через реку Солоница способом, ранее не применявшимся в практике армии России.

- Пролеты моста соберут в пункте постоянной дислокации части, а затем сплавят их к месту установки: 45 километров по Волге, затем вверх по течению Солоницы до поселка Некрасовское. Это позволит скрыть место переправы боевой техники от средств разведки и поражения условного противника, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Длина собранного моста 160 метров, ширина - 18. После завершения тренировки переправа останется в Некрасовском на время ремонта постоянного моста и обеспечит связь девятитысячного населения райцентра с внешним миром.

В учении задействовано порядка 300 военных и около 50 единиц техники.