На Камчатке охотник погиб от выстрела товарища

В причинении смерти по неосторожности подозревается 59-летний житель камчатского города Елизово. Местный следственный отдел возбудил в отношении него уголовное дело (ч.1 ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю.

Трагедия произошла на берегу озера Тихое в селе Николаевка Елизовского района 2 мая. По версии следствия, подозреваемый выстрелил, намереваясь убить утку, летевшую над озером. Но в это время 37-летний охотник, находившийся на линии огня в положении сидя на корточках, начал вставать в полный рост.

Пуля пробила ему голову, отчего мужчина мгновенно умер. Как отмечают следователи, стрелявший проигнорировал правила охоты, согласно которым запрещается вести огонь вдоль линии стрелков, предварительно не изучив сектор обстрела и не удостоверившись в отсутствии людей.

Расследование уголовного дела продолжается.