СК начал проверку после пропажи рыбаков в Хабаровском крае

Сотрудники следственного управления СК по Хабаровскому краю начали проверку по факту пропажи четверых рыбаков.

8 мая мужчины 1972, 1986, 1988, 1988 годов рождения на катере отправились по Амуру в район острова Кеори Комсомольского района. Вечером один из них позвонил родственнику, сообщив, что моторное судно тонет и нужна помощь. С тех пор на связь они не выходили, где находятся, неизвестно.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также проводятся масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС России", - сообщает пресс-служба следкома.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.