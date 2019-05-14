В Бурятии трое детей пострадали в лобовом ДТП

Пять человек, в том числе трое детей, получили травмы в лобовом столкновении двух машин.

ДТП произошло вчера вечером в Улан-Удэ. 17-летний водитель, который не имел водительского удостоверения, выехал на встречную полосу на улице Трубачеева и врезался в другой автомобиль. В нем находились пятеро человек, сообщили ТАСС в республиканском МВД.

В минздраве региона уточнили, что пострадавшие - члены одной семьи: мужчина, женщина и дети десяти, пяти лет и девяти месяцев. Они получили незначительные травмы, и по всей видимости, их отпустят на амбулаторное лечение.