В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Пассажиров и персонал международного аэропорта Казань эвакуировали из-за сообщения о якобы заложенной в одном из самолетов бомбе.

По данным регионального линейного управления МВД России на транспорте, накануне - 22.10 по московскому времени - от командира воздушного судна поступила информация, что в лайнере, который готовится вылететь в столицу, находится взрывное устройство.

Спецслужбы и кинологи проверили здания и территорию аэропорта. Ничего представляющего угрозы найдено не было, и в 23.35 он вновь заработал по графику.

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, о бомбе сообщил пьяный житель Твери - пассажир рейса Казань-Москва.

Сотрудники полиции задержали его. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".